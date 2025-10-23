Yozgat'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğalıyan ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, ilçede bir fabrikada kadın çalışanlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi vererek, KADES uygulamasını anlattı.
Etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtan jandarma, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükledi.
