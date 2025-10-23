Habertürk
        Yozgat'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı

        Yozgat'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğalıyan ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:21 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:21
        Yozgat'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğalıyan ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Ekipler, ilçede bir fabrikada kadın çalışanlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi vererek, KADES uygulamasını anlattı.

        Etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtan jandarma, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

