Yozgat'ta 1. Ulusal Rehabilitasyon Hemşireliği Kongresi başladı

Yozgat Bozok Üniversitesinde düzenlenen 1. Ulusal Rehabilitasyon Hemşireliği Kongresi'nin ilk oturumu gerçekleştirildi.

Bozok Üniversitesi öncülüğünde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rehabilitasyon Hemşireleri Derneği ile Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneğince düzenlenen kongre, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, kongrede yaptığı konuşmada, rehabilitasyon hemşireliğinin yalnızca fizik tedavi kliniklerinde görev yapan hemşireleri değil, ara bakım ve yoğun bakım süreçlerinde de önemli rol üstlenen sağlık profesyonellerini kapsadığını söyledi.

Rehabilitasyon hemşireliği kavramının kongre ile eğitsel boyutunu tamamlamaya çalıştıklarını belirten Yaşar, "Bugün Türkiye'de ilk kez düzenlenen bu kongrede, 20'den fazla üniversitenin hocası, dekanı ve dernekler, konuya gönül vermiş insanlar, hekiminden fizyoterapistine, hemşiresine kadar bir araya gelerek bu eğitim sürecini tamamlamak için buluştuk. Bu gerçekten Türkiye açısından tarihi bir an. Uluslararası örnekleri çok fazla ancak bunu daha görünür hale getirmek adına bu toplantı çok önemli." diye konuştu.