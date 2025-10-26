Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta jandarma ekiplerinden tarım araçlarına yönelik trafik denetimi

        Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarım araçlarına yönelik trafik denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 12:05 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:07
        Yozgat'ta jandarma ekiplerinden tarım araçlarına yönelik trafik denetimi
        Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarım araçlarına yönelik trafik denetimi yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla tarım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde, traktör sürücülerine devrilme anında koruma sağlayan rops sistemi, araçların gece ve gündüz görünürlüğünü artıran reflektör ve sarı flaşör lamba kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Ayrıca, genel trafik kuralları konusunda da sürücülere uyarılarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

