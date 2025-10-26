İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı

Kongreye katılan İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ise Ekim ve yönetimine başarılar diledi.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen ve tek listeyle gidilen kongrede, mevcut ilçe başkanı Emre Ekim, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

