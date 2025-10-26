Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı

        İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Giriş: 26.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 26.10.2025 - 17:22
        İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı
        İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen ve tek listeyle gidilen kongrede, mevcut ilçe başkanı Emre Ekim, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

        Ekim, seçimin ardından partililere teşekkür etti.

        Kongreye katılan İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ise Ekim ve yönetimine başarılar diledi.

        Kongreye, İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan, ilçe başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

