Sonbaharın renkleriyle kaplanan Şebek Geçidi dronla görüntülendi
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, yaklaşık 1550 rakımda yer alan Şebek Geçidi çevresindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.
Sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ormanlık alan, dronla görüntülendi.
Ağaçların oluşturduğu manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel kareler ortaya çıkardı.
Bölgeden geçen sürücüler ise ağaçlarla kaplı yolda sonbaharın renkleri eşliğinde yolculuk yapma imkanı buldu.
