Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sonbaharın renkleriyle kaplanan Şebek Geçidi dronla görüntülendi

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, yaklaşık 1550 rakımda yer alan Şebek Geçidi çevresindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:22 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sonbaharın renkleriyle kaplanan Şebek Geçidi dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, yaklaşık 1550 rakımda yer alan Şebek Geçidi çevresindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ormanlık alan, dronla görüntülendi.

        Ağaçların oluşturduğu manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel kareler ortaya çıkardı.

        Bölgeden geçen sürücüler ise ağaçlarla kaplı yolda sonbaharın renkleri eşliğinde yolculuk yapma imkanı buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"

        Benzer Haberler

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Yozgat'ta konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Yozgat'ta konuştu:
        İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı
        İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı
        Yozgat'ta jandarma ekiplerinden tarım araçlarına yönelik trafik denetimi
        Yozgat'ta jandarma ekiplerinden tarım araçlarına yönelik trafik denetimi
        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 328 sikke ve 56 obje ele geçirildi
        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 328 sikke ve 56 obje ele geçirildi
        Yozgat'ta kayınvalidesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza...
        Yozgat'ta kayınvalidesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza...
        Yozgat'ta 1. Ulusal Rehabilitasyon Hemşireliği Kongresi başladı
        Yozgat'ta 1. Ulusal Rehabilitasyon Hemşireliği Kongresi başladı