Yozgat'ta alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye para cezası

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 27 bin 944 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü A.Ş'nin 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 27 bin 944 lira para cezası uygulandı.