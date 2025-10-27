Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye para cezası

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 27 bin 944 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 13:37 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:39
        Yozgat'ta alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye para cezası
        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 27 bin 944 lira para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Yapılan kontrolde sürücü A.Ş'nin 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 27 bin 944 lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

