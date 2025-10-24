Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 328 sikke ve 56 obje ele geçirildi

Ekipler, M.E'nin evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve satışa hazırlandığı bilgisine ulaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma başlattı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 328 sikke ile 56 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

