Yozgat'ta öğrenciler "Cumhuriyet" yazılı koreografi gerçekleştirdi

Ekici, vatanına ve Cumhuriyet'e bağlı nesiller yetiştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Koreografi çalışmalarında yer alan matematik öğretmeni Elmas Nur Ekici, yaptığı açıklamada, fen bilimleri öğretmeni Tuğba Kılıç'la birlikte yaklaşık iki haftalık bir çalışmayla, öğrencilerin de büyük emeğiyle gösteriyi hazırladıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.