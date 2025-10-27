Habertürk
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta öğrenciler "Cumhuriyet" yazılı koreografi gerçekleştirdi

        Yozgat'ta ortaokul öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet" yazılı koreografi gerçekleştirdi.

        Giriş: 27.10.2025 - 14:55 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:55
        Yozgat'ta öğrenciler "Cumhuriyet" yazılı koreografi gerçekleştirdi
        Yozgat'ta ortaokul öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet" yazılı koreografi gerçekleştirdi.

        Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenlerinin desteğiyle çalışmalarını tamamladı.

        Yaklaşık 200 öğrenci, Cumhuriyet'in 102. yılına özel hazırladıkları koreografiyi okul bahçesinde sergiledi.

        Gösteri dronla da kaydedildi.

        Koreografi çalışmalarında yer alan matematik öğretmeni Elmas Nur Ekici, yaptığı açıklamada, fen bilimleri öğretmeni Tuğba Kılıç'la birlikte yaklaşık iki haftalık bir çalışmayla, öğrencilerin de büyük emeğiyle gösteriyi hazırladıklarını ifade etti.

        Ekici, vatanına ve Cumhuriyet'e bağlı nesiller yetiştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

        Sosyal medyadan da paylaşılan görüntü ilgi gördü.

