        Sorgun'da "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı

        Sorgun'da "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Kış Tedbirleri Toplantısı" Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:49
        Sorgun'da "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı
        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Kış Tedbirleri Toplantısı" Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, olumsuz hava koşullarına karşı alınacak önlemler, kamu kurumları arasındaki koordinasyon, yol güvenliği, sürücü bilgilendirme çalışmaları, kış lastiği zorunluluğunun denetimi ile barınma ve acil durum hizmetlerine ilişkin hazırlıklar ele alındı.

        Toplantıda kurum amirleri kendi sorumluluk alanlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

        Kaymakam Canpolat, burada yaptığı açıklamada, kış mevsiminin etkisini göstermeye başladığını belirterek, vatandaşların güvenliği için kurumların işbirliği içinde gerekli tedbirleri şimdiden alması gerektiğini ifade etti.

