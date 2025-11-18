Sorgun'da "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı

Kaymakam Canpolat, burada yaptığı açıklamada, kış mevsiminin etkisini göstermeye başladığını belirterek, vatandaşların güvenliği için kurumların işbirliği içinde gerekli tedbirleri şimdiden alması gerektiğini ifade etti.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, olumsuz hava koşullarına karşı alınacak önlemler, kamu kurumları arasındaki koordinasyon, yol güvenliği, sürücü bilgilendirme çalışmaları, kış lastiği zorunluluğunun denetimi ile barınma ve acil durum hizmetlerine ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.