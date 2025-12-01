Yozgat'ta 1500 çam fidanı toprakla buluşturuldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Birlikte bir ormanımız olsun" etkinliği kapsamında 1500 çam fidanı, vatandaşlar ve belediye personelinin katılımıyla toprakla buluşturuldu.

İlçenin Üçtepeler mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, son yıllarda iklim değişikliği ve kuraklığın etkilerinin arttığını belirterek ağaçlandırma çalışmalarının önem kazandığını söyledi.

Ekinci, yeşil vatan seferberliği kapsamında orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması, geleceğe nefes olacak bir çevre oluşturulması ve çocuklara bırakılacak yeşil bir miras için bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Ağaçlandırma faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini aktaran Ekinci, katılımcılara teşekkür etti.