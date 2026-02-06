Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Bahadın'da kadınlar menopoz hakkında bilgilendirildi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Menopoz Okulu Eğitimleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:43 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:43
        Bahadın'da kadınlar menopoz hakkında bilgilendirildi
        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Menopoz Okulu Eğitimleri gerçekleştirildi.

        Bahadın Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde konuşan Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön, erken tanının önemi, düzenli sağlık kontrolleri ve tarama programlarının kadın sağlığındaki yerini anlattı.


        Türkön, halktan gelen talepler doğrultusunda, Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilerleyen dönemlerde eğitim programlarına diyetisyen ve psikolog desteği eklenmesinin planlandığı belirtti.

        Uzm. Dr. Rukiye Koçak ve ebe Keziban Bozdemir de katılımcılara başta menopoz döneminde yaşanan fiziksel ve ruhsal değişiklikler, sağlıklı yaşam önerileri, kanserden korunma yolları hakkında bilgi aktardı.

        Program sonunda katılımcılara belge verildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

