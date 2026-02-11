Okul Sporları Voleybol Yıldızlar yarı final müsabakaları Yozgat'ta başladı

Okul Sporları Voleybol Yıldızlar yarı final müsabakaları, 15 ilden 224 sporcunun katılımıyla Yozgat'ta başladı.



Kızlar ve erkeklerde 8'er takımın yer aldığı organizasyonda karşılaşmalar Rıza Kayaalp Spor Salonu ve Sorgun İlçe Spor Salonu'nda oynanacak.



Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen açılış maçını takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, yaptığı açıklamada, 2026 yılı faaliyet programında yer alan yıldız kızlar ve yıldız erkekler grup müsabakalarının kızlarda il merkezinde, erkeklerde ise Sorgun ilçesinde gerçekleştirileceğini söyledi.



Hopur, 15 ilden toplam 224 sporcunun katıldığı organizasyonun 14 Şubat'ta sona ereceğini dile getirdi.



Yakın zamanda farklı branşlarda Türkiye şampiyonalarına da ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Hopur, Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın ilk kez Yozgat'ta düzenleneceğini belirtti.

