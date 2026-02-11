Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Okul Sporları Voleybol Yıldızlar yarı final müsabakaları Yozgat'ta başladı

        Okul Sporları Voleybol Yıldızlar yarı final müsabakaları, 15 ilden 224 sporcunun katılımıyla Yozgat'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:31 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul Sporları Voleybol Yıldızlar yarı final müsabakaları Yozgat'ta başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Okul Sporları Voleybol Yıldızlar yarı final müsabakaları, 15 ilden 224 sporcunun katılımıyla Yozgat'ta başladı.

        Kızlar ve erkeklerde 8'er takımın yer aldığı organizasyonda karşılaşmalar Rıza Kayaalp Spor Salonu ve Sorgun İlçe Spor Salonu'nda oynanacak.

        Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen açılış maçını takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, yaptığı açıklamada, 2026 yılı faaliyet programında yer alan yıldız kızlar ve yıldız erkekler grup müsabakalarının kızlarda il merkezinde, erkeklerde ise Sorgun ilçesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

        Hopur, 15 ilden toplam 224 sporcunun katıldığı organizasyonun 14 Şubat'ta sona ereceğini dile getirdi.

        Yakın zamanda farklı branşlarda Türkiye şampiyonalarına da ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Hopur, Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın ilk kez Yozgat'ta düzenleneceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 15 ilden 224 sporcunun katılımıyla voleybol müsabakaları başladı
        Yozgat'ta 15 ilden 224 sporcunun katılımıyla voleybol müsabakaları başladı
        Lösemiyi yenen çocuk bir günlüğüne polis oldu
        Lösemiyi yenen çocuk bir günlüğüne polis oldu
        Yozgat'ta polislerden lösemiyi yenen çocuğa doğum günü sürprizi
        Yozgat'ta polislerden lösemiyi yenen çocuğa doğum günü sürprizi
        Yozgat'ta 330 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Yozgat'ta 330 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Yozgat sis altında kayboldu, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
        Yozgat sis altında kayboldu, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
        Yozgat'ta metruk konak, yağışın etkisiyle çöktü
        Yozgat'ta metruk konak, yağışın etkisiyle çöktü