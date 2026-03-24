Okul Sporları Basketbol Yıldızlar yarı final müsabakaları Yozgat'ta başladı

Okul Sporları Basketbol Yıldızlar yarı final müsabakaları, 7 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 200 sporcunun katılımıyla Yozgat'ta başladı. Kızlar ve erkeklerde 8'er takımın yer aldığı organizasyonda, karşılaşmalar Rıza Kayaalp Spor Salonu ve Sorgun İlçe Spor Salonu'nda oynanacak. Organizasyon, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda kızlar kategorisinde Erzincan Ortaokulu ile Kayseri Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu arasında oynanan açılış maçıyla başladı. 7 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 200 sporcunun katıldığı Okul Sporları Basketbol Yıldızlar yarı final müsabakaları, 27 Mart'ta sona erecek.

