Yozgat’ta öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtı’na destek

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesine bağlı okullarda öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Mehmetçiğe destek amacıyla klip hazırladılar. Türk bayrağı eşliğinde çekilen klipler sosyal medyada da beğeni topladı.

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde Zeynel Deniz İmam Hatip Lisesi, Fatih İlkokulu, İMKB İlkokulu Anasınıfı, Uzunlu Atatürk İlkokulu Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınar’ı Harekatı’nda görev yapan askerler için bir araya geldi. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları videolarda Komando Andı okudu, ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganları atıp Türk bayrağı önünde Mehmetçiğe mesaj ilettiler. Öğrencilerin hazırladıkları videolar sosyal medyada da büyük bir ilgi ile izlendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boğazlıyan İlçe Müdürü Mustafa Şimşek, “Barış Pınarı Harekâtı ülkemizde bütün kesimler tarafından özellikle eğitim camiası olarak bizler oradaki görev yapan askerlerimize bir nebze de olsa burada sesimizi onların nefesine katkı sağlamak amacıyla bütün okullarımız bugün sabah itibariyle Askerlerimize bir mesaj olması itibariyle büyük bir şölenle gösteriyle büyük bir duyarlılıkla bütün okullarımız askerlerimize selamlarının gönderdiler. Okullarımız yaptıkları askerlerimize destek amacıyla çektikleri videoları bizlere gönderiyor. Bütün minik öğrencilerimiz asker ağabeyleriyle birlikteler. Bu vatanın gelecek nesillerde ahlaki değerlerine sahip bayrağına sahip tek devlet, tek bayrak, tek millet olma derdinde olan bu çocuklarımızı dünyaya Türk Milletinin Türk Devletinin tek bir bayrak adı altında öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla, velilerimizle ve öğretmenlerimizle barış pınarı harekâtında bütün askerlerimizin arkasında olduğunu göstermenin güzel bir ifadesi olarak arz etmeye çalıştık. Bütün askerlerimize burada rabbim kolaylık versin. Ayaklarına taş değmesin sağ salim oraları huzura barışa ve rahat bir ortama kavuşturarak tekrar ailelerinin yanına dönmelerini diliyorum” dedi.

YOZGAT 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:20

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