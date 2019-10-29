Rektör Karadağ: “Öğrencilerimizin sağlık durumlarında korkulacak bir durum yok”

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, dün kaza yapan öğrencilerin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Rektör Karadağ, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, dün Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı köyü yakınlarında kaza yapan Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerini, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yozgat Şehir Hastanesi, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun Devlet Hastanesinde tedavi gören 26 öğrenciyi tek tek ziyaret eden Rektör Karadağ, öğrencilerin tedavilerini yakından takip ederek öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Rektör Karadağ’a Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın da eşlik etti.

26 öğrencinin yaralandığı kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Rektör Karadağ, “Yozgat Şehir Hastanesi, Sorgun, Saraykent ve Akdağmadeni Devlet Hastanelerini ziyaret ettim. Şükürler olsun ki öğrencilerimizin sağlık durumlarında şuan için korkulacak bir durum yok. 26 yaralı öğrencimizin 17'si ayakta tedavi olarak taburcu olmuş. 9 öğrencimizin 4'ünde çeşitli kırıklar mevcut olup hayati tehlikesi olan öğrencimiz

yoktur. Öğrencilerimize ve üniversitemize büyük geçmiş olsun” dedi.

Dün saat 16.00 sularında Akdağmadeni istikametinden Yozgat’a gitmekte olan Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerini taşıyan Bozok Üniversitesine ait servis aracı, Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında trafik kazası geçirmişti. 26 öğrencinin yaralandığı kazada yaralılar Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun Devlet Hastanelerine kaldırılmıştı.

YOZGAT 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.