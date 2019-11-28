Yabancı otlarla mücadelede kaz ve koyun kullanıyorlar

Yozgat´ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde oluşturulan Türkiye'nin en büyük meyve bahçesinde, yabancı otlarla mücadelede kaz ve koyun kullanılıyor. Yabancı otlarla mücadelede ilaç ve mekanik yöntemler yerine otlar kaz ve koyunlara yedirilerek ekonomik anlamda fayda sağlanıyor.

Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde oluşturulan Türkiye'nin en büyük meyve bahçesinde, yabancı otlarla mücadele kaz ve koyunlarla yapılıyor. 2009 yılında Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında, tarlalarını birleştiren Kabalı köyü sakinleri, 10 bin 920 dekar tarım alanı ortaya çıkardı. Kamu özel sektör ve köylülerin iş birliği ile bahçe bir şirkete kiralandı. Bu arazinin 5 bin 540 dekarlık bölümünde meyve bahçesi oluşturuldu. Köylüler kiraya verdikleri arazilerinde oluşturulan meyve bahçesinde hem arazileri kullanıldığı için kira alıyor hem de sigortalı olarak çalışıyor. Yaklaşık 600 kişinin çalışma imkanı bulduğu meyve bahçesinde, elma, armut, şeftali, nektarin ve kiraz yetiştiriliyor.

Hasat mevsiminin sona ermesi ile işletme tarafından meyve bahçesinde yabancı otlarla mücadele çalışmaları da başladı. Tarım ve hayvancılığın bir olarak düşünüldüğü işletmede, meyve bahçesindeki yabancı otlar, ilaç ve mekanik yöntemlerin dışında farklı bir uygulama ile temizleniyor. İşletme yabancı otlara karşı biyolojik mücadele veriyor. Meyve bahçesindeki yabancı otların temizlenmesi yaklaşık 600 koyun ve bine yakın kaz ile sağlanıyor. Bu yöntemle işletme hem iş gücü hem de ekonomik bakımdan kara geçiyor.

İşletme Müdürü Mehmet Ali Eker, Kabalı Meyve Bahçesinde yabancı otlarla mücadelenin kaz ve koyunlar ile yapıldığını söyleyerek “Arazimiz çok büyük ve burada yabancı otlarla, ot ilacı kullanmamız veya mekanik yollarla mücadele etmemiz gerekiyor. Fakat biz bunu bizim tabirimiz ile karın tokluğuna çalışan işçilerimiz, kazlar ve koyunlarla yapıyoruz. Tamamen eski yöntemlerle bu sene denemelerini yaptık. 600 koyun ve bin kaz ile tamamen biyolojik mücadele yapıyoruz. Hiçbir otu zayi etmeden otları yediriyoruz hem de ottan kurtulmuş oluyoruz. Bunlar devamlı arazi içerisindeler ve devamlı otları temizleyerek bize destek oluyorlar. Otlar için ya çapa yapmamız ya da sırt tırpanları ile biçmemiz ve yahut ilaç kullanmamız gerekiyor. Biz ilaç kullanmayı veya mekanik yollarla mücadeleyi istemiyoruz. Bu yönde bu hayvanları kullanıyoruz , bunlar muazzam ot biçiciler” dedi.

YOZGAT 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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