Yozgat’ta tarihi eser operasyonu

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Yozgat’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Osmanlı, Helenistik ve Roma Dönemlerine ait 36 parça tarihi eser ele geçirildi.

Çayıralan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize edilen tarihi eser operasyonunda, A.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada Osmanlı, Helenistik ve Roma Dönemlerine ait 36 adet materyal ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

YOZGAT 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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