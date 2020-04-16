Yozgat’ta fırınlar denetlendi

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Gıda ve Yem Şube Müdürü Onur Polat ve Kontrol görevlileri ile İl Merkez Sarraflar Caddesinde faaliyet gösteren fırın işletmelerinin satış ve üretim yerlerini denetleyerek Covid19 salgını ile mücadele kapsamında alınan hijyen tedbirlerini inceledi.

Yapılan denetimlerde, işletmelerde özellikle ekmek üretimi yapan kişilerle ekmeği müşteriye veren kişilerin ayrı olması gerektiği; yani parayla temas eden çalışanla ekmeğe temas eden kişilerin kesinlikle ayrı olması konusunda uyarılarda bulunularak işletme çalışanlarının maskeli ve eldivenli çalışmaları konusu hatırlatıldı.

İl Müdürü Özkaya, Korona virus salgınıyla mücadelede elzem olan hususların en önemlisinin gıda işletmelerinde gıda maddelerinin el ile temasın kesilerek, gıda maddesinin müşteriye ambalaj içinde teslim edilmesi olduğunu vurguladı.

Özellikle gıda üretimi yapılan yerlerde; gereken tüm hijyen tedbirlerinin alınması bu suretle satışa hazır hale getirilen gıda maddelerinin tüketiciye arzında gıda güvenliğinin azami düzeyde sağlanmasının önemine değinen İl Müdürü Özkaya, “Gerek ilimiz merkezi gerekse ilçelerimizde fırınlar başta olmak üzere; her gün azami sayıda gıda işletmeleri Kontrol Görevlilerimiz tarafından sıklıkla denetlenmekte; Kovid 19 kapsamında eğitim bilgilendirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımız gıda işletmelerinin alınan tedbirler ve uyarılara riayet etmediklerini düşünüyorlarsa Bakanlığımızın ALO Gıda 174 ve 0501174 0174 Whatsapp hattına ihbarda bulunabilirler. ''dedi.

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