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Yozgat’ta hamile köpeğe tekme atan kişiye bin 894 lira ceza

İHA

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kaldırımda bulunan hamile köpeğe tekme attığı tespit edilen kişiye bin 894 lira ceza yazıldı.

Yozgat’ta hamile köpeğe tekme atan kişiye bin 894 lira ceza

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde kaldırımda bulunan hamile köpeğe tekme attığı tespit edilen kişiye bin 894 lira ceza yazıldı.
İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği olay, 6 ve 7 Mayıs günlerinde meydana gelmişti. Yozgat’ın Saraykent ilçesinde isminin H.D.K. olduğu belirlenen şahıs, kaldırımda bulunan hamile bir köpeğe önce fırça fırlatmış bir gün sonra da tekme atmıştı.
Haberin duyulması üzerine Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklama geldi. Açıklamada sokak köpeğine saldırıda bulunarak eziyet eden H.D.K. isimli şahsa Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ardından bin 894 lira ceza uygulandığı duyuruldu.
Hamile köpeğe tekme atan şahsın görüntüleri sosyal medyada da büyük tepkilere neden olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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