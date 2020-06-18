Yozgat’ta sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü

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Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve yollar göle döndü. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlçenin bağlantı yolları kısa süreli kapanırken trafikte aksamalar oldu. İlçede bazı derelerde taşkınların oluştuğu görüldü.

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