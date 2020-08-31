Yozgat'ta 2 kardeş, temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda hayatını kaybetti

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde Osman Ertuğrul (35) ile ağabeyi Ayhan Ertuğrul (48), temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda gazdan zehirlenerek, yaşamını yitirdi.
Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde, büyükbaş hayvan besiciliği ile uğraşan 2 kardeşten Osman Ertuğrul, ahırdaki biyogaz üretim kuyusuna temizlemek için girdi. Uzun süre kardeşinden haber alamayan ağabey Ayhan Ertuğrul da 4 metre derinliğindeki kuyuya indi. Ancak 2 kardeş kuyudan çıkamadı.
Bunun üzerine yakınları, 112 Acil ile jandarmaya haber verdi. Vatandaşların yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araplı Belde Belediye Başkanı Adem Ertuğrul'un kardeşleri olan Ayhan-Osman Ertuğrul'un yapılan ilk incelemede hidrojen sülfür gazından zehirlendiği belirlendi. İki kareşin censız bedenleri, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-08-31 16:33:07
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