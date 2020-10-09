Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat’ın Saraykent ilçesinde bulunan uygulama noktasında 34 COU 598 plakalı aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 1,31 gr esrar, 1,94 gr metamfetamin, 3,19 gr bonzai, 134 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Polis ekipleri, araç içerisinde bulunan Y.E.T. ve T.E. isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan T.E. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Y.E.T. ise tutuklandı.

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