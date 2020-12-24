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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Polat muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Vali Polat muhtarlarla bir araya geldi

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yenifakılı ilçesinde muhtarlar toplantısına katıldı.
Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde korona virüs tedbirlerine uyularak yapılan muhtarlar toplantısına katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, muhtarların sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı.
Adem Karacabay Anadolu Lisesi Salonu'nda yapılan toplantıda muhtarlarla sohbet eden Vali Polat, ilçe halkının korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara azami şekilde uymalarını istedi.
Muhtarların filyasyon ekibinde de görev yaptığını, korana virüs tedbirlerine uyulmasında muhtarlara büyük görevler düştüğünü ifade eden Polat, "Muhtarlarımız köylerinde ve mahallelerinde vatandaşlarımızı uyarmalı. Alınan tedbirlerle birlikte son günlerde vaka sayılarında düşüş gözlenmektedir. Kurallara hep birlikte uyarsak bu virüsten kurtulabiliriz." dedi.
Toplantıya, Yenifakılı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın ve kurum müdürleri de katıldı.

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