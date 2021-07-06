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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta milli buğday ve arpa çeşitleri çiftçiye tanıtıldı

İHA

Yozgat’ta milli buğday ve arpa çeşitleri çiftçiye tanıtıldı

Yozgat’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yerli ve milli tohumluk kullanımını artırmak amacıyla Bayatören ve Özlüce köylerinde bulunan 35 dekar alanda ekimi yapılan yerli ve milli buğday ve arpa çeşitleri çiftçiye tanıtıldı.
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın’ sloganıyla yerli buğday ve arpa çeşitlerinin demonstrasyon ekimi yapılan Özlüce köyünde incelemelerde bulunuldu.
Yerli ve milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yerli tohum deneme ekim ve dikimlerinin yapıldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Bakanlığımızla Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğüyle ve araştırma enstitüleriyle geliştirilen çeşitlerin yerelde üreticilere aktarılması veya bunların tanıtılmasıyla ilgili biz de il müdürlükleri olarak deneme demonstrasyonları kuruyoruz. Bu yıl da 30 tane deneme ve demonstrasyon kurduk. Bugün bu tarla gününde vatandaşlara üreticilere tanıtımını yapmaya çalıştık. Bugün burada tarla ekimi yapılıyor ve bütün bu üretimler, çalışmalar sezonu boyunca bizim kontrolümüzde devam ediyor. Bugün de hasat zamanına geldik. Bu yerli ve milli çeşitlerin üreticiler bazında ekiminin yaygınlaştırılması ile ilgili bu anlamda tarla günü düzenledik” dedi.
Bu yıl Yozgat’ta kurak bir dönemin geçmesine rağmen yerli ve milli tohumdan yüksek verim alındığına da değinen Özkaya, “Bu sene Yozgat’ta kıraç yani kuraklık olmasına rağmen bugün burası taban arazisi olmasına ve sulanmamasına rağmen nasıl bir etki göstereceğiyle ilgili bir çalışma yürüttük. Bütün üreticilerimiz de sonuçtan çok memnun oldu. Bugün burada tanıtılan ve üreticilerimize gösterilen tohumlar köylerimizde ilimizin genelinde ekilerek yaygınlaştırılacak ve dekara verim artışı sağlanacak. Burada amaç dekara verimi artırmak. Yozgat tahıl deposu bu anlamda önemli bir il çalışmalarımız ilerleyen dönemlerde de devam edecek” şeklinde konuştu.

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