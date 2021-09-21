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Anadolu Limra taşı, Kapodakya’nın mimarı yapısına uygun olarak binaların dış cephelerinde kullanılıyor

İHA

Anadolu Limra taşı, Kapodakya’nın mimarı yapısına uygun olarak binaların dış cephelerinde kullanılıyor

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde topraktan çıkarılan Anadolu Limra Taşı, Pers dilinde ‘Güzel Atlar Ülkesi’ olarak bilinen Kapodakya’nın doğal ve mimarı yapısına uygun olarak binaların dış cephe kaplamalarında kullanılıyor.
Anadolu topraklarının beyaz renkli hazinesi olarak bilinen ‘Limra Taşı’ Yozgat’ın Şefaatli ilçesi Karalar köyünde dağ içinden çıkartılıyor. Beyaz rengi, kolay işlenmesi ile ön plana çıkan Limra Taşı, dekoratif özelliği ile dikkat çekiyor. Isı farklılıklarından etkilenmeyen, renk özelliğini kaybetmeyen ve üzerinde herhangi bir iz bırakmaması gibi özelliği bulunan Anadolu Beyazı Limra Taşı, ısı yalıtımında yüzde 30 tasarruf sağlıyor. Limra Taşı, binaların dış cephelerinde, cami yapımında ve özellikle tarihi eserlerin restorasyonunda kullanılıyor.
Ülke sınırlarını aşarak bir dönem Çin ve Makedonya’ya ihraç edilen Limra Taşı pandemi nedeniyle şu an iç piyasada rağbet görüyor. Limra Taşı özellikle Kapadokya’nın mimarı yapına uygun olarak inşa edilen butik otel ve binaların dış cephelerinde kullanılıyor.
Taşocağında yıllık 50 bin metreküp taş işlenirken Limra taşının tozu da çimentonun ham maddesinde kullanılıyor.
Topraktan çıkan Anadolu Limra Taşını işleyerek ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Şantiye şefi Talat Kılıç, “Anadolu Limra taşı Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde çıkarılmaktadır. Taşımız dış cephe ve cami ve minarelerde kullanılmaktadır. Taşımız yazın yüzde 30 serin, kışın da yüzde 30 sıcak tutmaktadır ve cephe giydirmede kullanılmaktadır. Daha önce Çin ve Makedonya’ya ihracatımız vardı. Pandemiden dolayı ihracatımız durmuş vaziyettedir. Topraktan çıkan taşı işleyerek ekonomiye kazandırıyoruz. Fabrikamızda yıllık 50 bin metre kare kaplama olarak kesiyoruz. Ocağımızda da yıllık 300 ila 400 bin hammadde çıkartmaktayız. Taşımızın tozu çimentonun hammaddesi olarak ta kullanılmaktadır. Yurt içinde Nevşehir Kapadokya bölgesinde binaların dış cephelerinde, İstanbul, Adana, Ankara ve Türkiye’nin her bölgesine gönderiyoruz. Kapadokya’nın mimarı yapısına uygun olarak oradaki oteller ve binaların dış cephelerinde taşımız kullanılmaktadır” dedi.
Şantiye çalışanlarından işçi Hasan Hüseyin Demir ise, “Anadolu Limra taşını topraktan çıkartıyoruz. Burada işliyoruz. Ekonomiye katkı sağlıyoruz. Isı yalıtımında, camiler ve minarelerde kullanılıyor. Biz de geçimimiz buradan sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

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