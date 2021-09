Ekolojik ahşap oyuncak yaparak hayata tutunuyor

Yozgat’ta doğuştan omurilik felçli olan ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 21 yaşındaki Buğrahan Caner, hayat enerjisi ve azmiyle engel tanımıyor. Caner yaptığı ahşap ekolojik oyuncak ve hediyelik eşyalarla hayata tutunuyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan Vedat Caner, omurilik felçli oğlu Buğrahan Caner için 8 yıl önce devlet desteğinden yararlanarak oyuncak ahşap atölyesi kurdu. Tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan oğlunun fiziksel aktivitelerinin gelişmesini ve hayata adapte olmasını isteyen baba Vedat Caner, kurduğu atölyede oğluna ahşap işleme sanatını öğretti.

Engeline rağmen hayatı doya doya yaşayan ve hayattan kopmayan Buğrahan Caner, her gün sabahın erken saatlerinde babası ile birlikte atölyeye gelerek çalışmaya başlıyor. Babasının da yardımıyla atölyede çocuklar için ahşap ekolojik oyuncak ve zeka gelişimine katkı sağlayan materyaller yapan Buğrahan Caner, büyük bir emekle ürettikleri ahşap oyuncakların satışını yaparak aile ekonomisine de katkı sağlıyor.



“Oğlum hem iş öğreniyor hem de el becerilerini geliştiriyor”

Oğlunun sosyal hayata adapte olması için ahşap oyuncak atölyesi kurduğunu söyleyen baba Vedat Caner, “Buğrahan 2000 doğumlu omurilik felçlisi, belden aşağısı tutmadığı için engelli olarak doğdu. Okutamadık burada okullar onun için müsait değildi. Yaşı ilerlediği için ne yapabiliriz diye düşünürken böyle bir oyuncak atölyesi kurmaya karar verdik. Oyuncak atölyesini devlet destekli kurduk. 8 senedir devam ediyor. Buğrahan benimle birlikte burada çalışıyor bana yardımcı oluyor hem kendisi hem de benim açımdan çok iyi oluyor. Sıkılmıyor, burada hem iş öğreniyor hem de el becerilerini geliştiriyor. Topluma kazandırmak açısından gerçekten çok faydalı oldu. Sosyal faaliyetleri, konuşması düzeldi. Ürettiğimiz oyuncaklar tamamen ahşap ve organik. İnternet üzerinden satıyoruz, okullara veriyoruz hem oğluma hem de bize faydası oluyor. Bu atölyeyi Buğrahan için açtım sıkılmasın diye. Engellerin insanlar için engel olmadığını istenildiği zaman her şeyin yapılabileceğini oğlumla görmüş oldum. Onu bu konuda çok takdir ediyorum. Çalışıyor, bana yardımcı oluyor hem de meslek öğrenmiş oluyor” dedi.



“Benim için engel yok”

Engellilerin her işi başarabileceğini belirten ve en güzel örneğinin de kendisi olduğunu dile getiren Buğrahan Caner ise “Ben evde çok sıkılıyordum, babam benim için bu atölyeyi kurdu. Geliyorum babama yardım ediyorum, daha doğrusu babamla birlikte çalışıyoruz. Onunla çalıştığım için rahat oluyor en azından bir şeyler öğreniyorum. Benim için iyi oluyor hem kendi açımdan hem de iş açısından. Araba, kamyon, zeka geliştirici oyuncaklar üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünler satılıyor. Hem harçlığımı çıkartıyorum hem de aileme destek oluyorum. Engelliler her işi başarır, başaramayacakları hiçbir iş yok. Yeter ki isteyelim. Bunun en güzel örneği de benim, daha ne söyleyebilirim ki. Zoru başardım, ürettikçe kazanıyorum kazandıkça da aileme destek oluyorum. Burada mutluyum, benim için engel yok. Bundan sonra hayatı da doya doya yaşayacağım, hayattan kopmayacağım” şeklinde konuştu.

