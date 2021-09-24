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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karanlık dere üzümleri artık telli terbiye sistemiyle üretilecek

İHA

Karanlık dere üzümleri artık telli terbiye sistemiyle üretilecek

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde karanlık dere mevkiinde geleneksel yöntemlerle üretilen üzüm bağlarını daha verimli hale getirmek ve üzüm üretimini artırmak için telli terbiye sistemine geçilecek.
Tarımsal üretim açısından ayrı bir öneme sahip karanlık dere mevkiinde geleneksel yöntemlerle üretilen üzüm bağları, Şefaatli Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün geliştirdiği proje ile daha modern hale getirilerek telli terbiye sistemi ile üretilecek. Bu kapsamda üzüm üretimini artırmak ve İç Anadolu Bölgesi pazarında yer almak için karanlık dere mevkiine her biri 5’er dönüm olmak üzere 13 tane telli terbiye yöntemiyle üzüm bahçesi kurulacak. Karanlık dere mevkiinde yaygın olarak yetiştirilen ve Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde üretimi yapılacak olan 16 bin Hasandede üzüm fidesi, bölge çiftçisine dağıtılacak.
Telli terbiye sisteminde asmanın yeşil kısımlarının dik bir şekilde yerle temas etmeden durabilmesi ve bu noktada sürgünlerin tellere bağlanarak asmanın iç kısmının daha iyi hava alması sağlanacak. Daha iyi hava alan asmalar birtakım hastalıklarından korunmuş olacak ve çok daha hızlı gelişecek. Bu sayede hastalık gelişimi azaltılan asma, daha iyi ısı ve ışık alarak üzümde daha iyi renklenme ve daha iyi kalite elde edilecek.
Karanlık dere mevkiinde geleneksel yöntemle üretilen bağcılığı daha modern hale getirmek için telli terbiye sistemini kullanacaklarını söyleyen Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, “Bizim karanlık dere bölgesinde Hasandede üzümümüz çok meşhur. Bu zamana kadar geleneksel yöntemlerle üretiliyordu. Bizim niyetimiz modern telli terbiye yöntemiyle nitelikli bağlar kurup vatandaşımızın daha nitelikli üretim yapmasını sağlamak. Bununla alakalı bir çalışma yaptık, çiftçilerimizle bir araya geldik ve 5 dekar olmak üzere 13 tane yeni bahçe kurmayı planladık. Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde fidanların üretilmesiyle ilgili önemli ve verimli bir görüşme yaptık. İnşallah önümüzdeki sene 16 bin adet yeni Hasandede fidanımız üretilecek. Önümüzdeki sene 13 yeni bahçemizi telli terbiye sistemiyle kurarak 10 dekar olan üzüm bahçemizi 75 dekara çıkarıp Hasandede üzümünü üretmeye başlayacağız. Bir sonraki dönemde ise karanlık dere mevkiinin tamamında nitelikli bir şekilde modern telli terbiye sistemiyle bağların kurulmasını sağlayacağız” dedi.
Telli terbiye sistemiyle bölgede üzüm üretiminde söz sahibi olmak istediklerini de belirten Kaymakam Günlü, “Bizim niyetimiz karanlık deredeki bütün çiftçilerimizin memnun olması, çiftçilerimizin ekonomik durumlarını yukarı çıkarmaları. Bununla beraber bölgemizin karanlık derenin ismini ticaretin yapıldığı her yere duyurmaları. Biz devlet olarak elimizden gelen desteği vatandaşlarımıza veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Burada üretilen üzümlerin pazar sıkıntısı yok. Alıcı buraya gelir ve üzümünü alır. Bizim ürünümüz çok kaliteli ve nitelikli, bizim sadece bu sayıyı artırmamız lazım. Bu nitelikli ürünün niteliğini bozmadan sayısını artırarak bütün İç Anadolu pazarında iyi bir yer edineceğimize inanıyoruz. Çiftçilerimizin ve bizlerin gayretiyle karanlık dere üzümünün ismini biz daha çok duyacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Karanlık dere mevkiinde telli terbiye sistemiyle üzüm üreten Murat Köse ise “İlçe Tarım Müdürlüğünün vermiş olduğu bin adet fide desteğiyle birlikte 10 yıl önce telli terbiye sistemiyle üzüm üretimine başladık. Güzel bir bağ oluştu, bu projeyi geliştirmek istiyoruz ve köylümüze örnek olmasını istiyoruz. Üzümü satmakta sıkıntı yaşamıyoruz, pazar sorunumuz yok. Yılda 23 ton üzüm elde ediyoruz, bu sene üzümün kilosunu toptan 5 liraya veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

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