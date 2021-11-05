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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çekerek’te sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

İHA

Çekerek’te sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde soğuk hava etkisini gösterirken gece saatlerinde beliren sis sabah saatlerinde de kentin pek çok noktasında etkili oldu.
Hava sıcaklığının hissedilir derece düştüğü Yozgat’ın Çekerek ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sis ilçe merkezinde görüş mesafesini düşürdü. Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçede sürücüler farlarını açarak ilerlerken ilçede sisin aralıklarla etkili olacağı öğrenildi.
Çekerek’te servis şoförlüğü yapan Murat Karabulut sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğünü söyledi. Karabulut, “20 yıldır servis şoförlüğü yapıyorum. Sabah Kadışehri ilçesine işçi götürdük. 5 metre önümüzü göremeyecek şekilde sisle karşılaştık. Çok zordu ulaşım, aynı zamanda da öğrenci taşıyorum. Görüş mesafesi 56 metre arasındaydı” dedi.
Arpaç köyünden ilçeye gelen Sefa Erol ise “Çekerek ilçesine köyden geliyorum, inanılmaz derecede sis vardı, görüş mesafesi 5 metre kadardı. Göz gözü görmüyordu. Vites 12 de geldik inanılmaz bir sis vardı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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