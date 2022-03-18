Demir yolu raylarını çalıp hurdacıya sattılar

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Yozgat’ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na (TCDD) ait yedek rayları çalarak hurdacıya sattıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma ekipleri, Şefaatli ilçesi Caferli köyü yakınlarında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına ait rayların yanında şüpheli bir kamyonetin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kamyonetin kasa kısmında arama yapan ekipler, oksijen tüpü, mutfak tüpü ve alev tabancası bulunması üzerine demir yolunda inceleme başlattı. İncelemelerde ekipler, demir yolu kenarında bulunan yedek rayların kesildiğini tespit etti.

Olaya karışan kamyonet şoförü V.G. ile C.C. ve A.B. jandarma ekiplerince yakalanarak savcılıkça gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin olaydan 2 gün önce de yine aynı bölgeden yaklaşık 4 ton demiryolu rayını oksijen kaynağı ile kesip parçalara ayırmak suretiyle Ankara'da bir hurdacıya sattıkları tespit edildi.

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