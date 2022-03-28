Yozgat’ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Yozgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 5'i de serbest bırakıldı.
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