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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsalda yaşayan vatandaşlar keneye karşı bilgilendirildi

İHA

Kırsalda yaşayan vatandaşlar keneye karşı bilgilendirildi

Yozgat’ta sağlık çalışanları yaz mevsiminin gelmesiyle ortaya çıkan kenelere karşı, hayvancılıkla uğraşan ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşları bilgilendirdi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünü bulaştıran kenelerin sıklıkla görüldüğü Yozgat’ta Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, ilçe merkezinde ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşları keneye karşı uyararak broşür dağıttı.
Özellikle hayvancılık, tarla ve bahçe işleri ile uğraşan vatandaşların keneye karşı tedbirli olmaları gerektiğini söyleyen sağlık ekipleri, vatandaşları keneden korunma yolları konusunda bilgilendirdi.
Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Halil İbrahim Batur, vatandaşları özellikle keneye çıplak elle dokunmamaları konusunda uyardı. Doktor Batur, “Vatandaşlara kenenin bulaşmaması için öncelikle tedbir alınmaları eğer bulaşırsa kenenin nasıl çıkarılacağı ve hangi bölgelerde olduğuna dair bilgilendirmeler de bulunduk. Eğer baş ağrısı, bulantı gibi semptomlar olursa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını söyledik. Çoraplarını pantolonlarının paçalarına çekmeleri, bot giymeleri ve beyaz elbise tercih etmeleri gerekiyor. Koltuk altı, boyun, kasıklarda, kulak arkasında keneyi gördüklerinde elle direkt temas etmeden eldiven veya poşet kullanarak çıkarmaları gerekiyor. Eğer çıkaramazlarsa en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekiyor. Özellikle kırsal kesimlerdeki, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız risk altında onlarla ilgili daha çok çalışma yapıyoruz. Bu konularda keneye dikkat etmemiz gerekiyor.” dedi.
Çiftçi Harun Kızılırmak ise “Sağlık ekipleri buraya geldi, kene ile ilgili bizi bilgilendirdiler. Pantolon paçalarının çorap içinde olacağını, özellikle beyaz giysiler giymemizi kenenin vücutta görüldüğünde çıplak elle alınmayacağını söylediler. En yakın sağlık kuruluşuna gitmemizi söylediler. Ekiplerin yaptığı çok güzel bir çalışma. Vatandaşı bilgilendirme açısından çok güzel herkes bunları bilmiyor. Sağlık ekiplerinin söylediği şekilde uygulama yapmaları gerekiyor. Biz çiftçiyiz, dağda bayırda olan insanlarız onun için kene ile ilgili tedbirlere uymamız gerekiyor, keneye dikkat edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Köyünde hayvancılıkla uğraşırken kene tutması vakasıyla 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını söyleyen Hacı Ömer Şahan da, “Hayvanları otlatıyordum, o arada eve geldim kene tutmuş. Sağlık ocağına geldim, beni çok etkiledi. Beni Sivas’a sevk ettiler, orada 10 gün yoğun bakımda yattım. Keneye dikkat. Ben ölümden döndüm, kıl payı kurtuldum. Keneyi vücudumdan doktorlar çıkardı. Kene virüsü vücuduma bırakmış daha hala da etkisi var.
Sağlık ekipleri bize tedbirli olmamız konusunda uyarılarda bulundu.” ifadelerine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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