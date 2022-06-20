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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski cezaevi dar gelirliler için istihdam kapısı oldu

İHA

Eski cezaevi dar gelirliler için istihdam kapısı oldu

Yozgat’ın Şefaatli ilçesi kaymakamlığı tarafından kaz yetiştiriciliğinin artırılmasına yönelik hazırlanan proje ile ilçede bulunan atıl ve kullanılmayan eski cezaevi, Tarımsal Üretim Merkezine dönüştürülerek dar gelirli ailelerin istifadesine sunuldu. Burada üretilip dağıtılan kaz palazları, ihtiyaç sahibi vatandaşların gelir kapısı haline geldi.
Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde kullanılmayan ve uzun yıllar atıl vaziyette bulunan eski cezaevi, “Şefaatli Kazı ORAN ile Yetişiyor” projesi adı altında Tarımsal Üretim Merkezi’ne dönüştürüldü. Şefaatli Kaymakamlığınca hazırlanıp Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından destelenen proje doğrultusunda eski cezaevi binasının kaz yetiştirme merkezine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Dar gelirli ailelerin refah seviyelerini yükseltmek ve yardıma muhtaç olmadan yaşantılarını sürdürmek amacıyla başlatılan proje doğrultusunda geçen yıl ilçe genelinde 66 vatandaşın her birine 50 adet olmak üzere toplamda 3 bin 300 kaz palazı dağıtıldı. Dağıtılan kaz palazlarını büyütüp yetiştiren ilçe halkının her birinden 30 kaz yumurtasını, Tarımsal Üretim Merkezi’ne getirilmesi istendi. Burada kuluçka evresine giren yumurtalardan çıkan civcivlerin 20 tanesi tekrardan vatandaşa geri dağıtılırken kalan 10 tanesi ise 50’ye tamamlanarak başka bir ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı. Kaymakamlığın geliştirdiği bu proje ile hem ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlar kendi kazını üretip aile bütçesine katkıda bulunması sağlandı hem de kaz yetiştirme merkezinde süreklilik sağlanarak kaz yetiştiriciliğinin ilçenin yeni gelir kapısı olması amaçlandı.
Diğer yandan ise civciv çıkmayan yumurtalar da Tarımsal Üretim Merkezinde açılan kurslar sayesinde boyanıp, işlenerek birbirinden güzel dekoratif süs eşyasına dönüştürülürken Amigurumi kaz yapımı kursuna katılan ev kadınları da yaptıkları oyuncak kaz ürünleri satarak hem ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor hem de ev ekonomilerine destek oluyorlar.
Amigurumi oyuncak kaz yapımı kursuna katılan Hatice Şahingöz, “Kaymakamlığımızın açmış olduğu doğal organik iplerle amigurumi kaz örüyoruz. Daha önce evde oturuyorduk. Bize iş imkanı oldu. Kooperatifin açılmasıyla berber biz de kaz örüm çalışmalarına başladık. Hem bize de ek gelir sağlamış oldu. Benim gibi kadınlara iş imkanı sağladığı için de kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Öğrenci Zehra Kayaaslan ise “Kaymakamlığımızca verilen yumurta boyama kursunda boş zamanlarımızda, boş derslerimizde kendi hayal gücümüzle bu yumurtaları boyuyoruz. Yumurtalar hem aksesuar oluyor hem de bunları boyayarak boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

“66 vatandaşımızın her birine 50 kaz palazı dağıttık”
Şefaatli ilçesindeki kaz yetiştiriciliği potansiyelini daha da geliştirmek ve dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaları için kaz yetiştirme merkezini açtıklarını anlatan Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü de yaptığı açıklamada, “Biz Şefaatli ilçemizde tarımsal üretimi incelediğimiz zaman kaz yetiştiriciliğiyle alakalı ciddi bir heyecan gördük. Vatandaşlarımız geleneksel olarak kaz yetiştiriciliğine aşinaydı, biz de bu durumu daha nitelikli hale getirmek ve aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kaz üretimine dahil edip hem onların hem şehrimizin kazanmasını sağlamak amacıyla bir proje geliştirdik. Geliştirdiğimiz projede 66 vatandaşımıza önce üniversitemizin desteğiyle eğitim verdik. Eğitimin ardından geçen yıl, bu 66 vatandaşımıza her birine 50’şer tane olmak üzere kazları hibe ettik. Daha sonra bir sene boyunca bu arkadaşlarımızı ve kaz çiftliklerini takip ettik. Bizim vatandaşımıza verdiğimiz kaz palazlarını, vatandaşlarımız bir sene boyunca yetiştirdi. Verdiğimiz kazların, yumurtalarından her bir vatandaş, 30 yumurtasını kaz yetiştirme merkezimize getirdi. Biz bunları kuluçka makinesine dahil ederek 30 yumurtanın civciv haline gelme sürecini takip ettik ve akabinde 30 yumurtanın 20’sini geri tekrar civciv olarak vatandaşlarımıza verdik. Geri kalan 10 yumurtayı da 50’ye tamamlayıp başka bir vatandaşımıza vererek kaz üretimini artırmayı planladık.” ifadelerine yer verdi.

“Yıllık kaz üretimini 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz”
Şefaatli’deki kaz üretimini yılda 8 binden 25 bine çıkardıklarını anlatan Kaymakam Günlü, “Önümüzdeki sene 100 bin kaz üretmeyi planlıyoruz burada. Temel amacımız vatandaşlarımızın özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın üretmesi. Bu üretimi bizim de destekleyerek nitelikli hale getirmemiz. Bu mekanın ayrı bir hikayesi de var. Şu anda eski ceza evimizin içerisinde bulunuyoruz. Biz burayı Şefaatli Tarımsal Üretim Merkezi haline dönüştürdük. Kaz üretim merkezimiz üst katta, kuluçkahanemiz alt katta, civciv hanemiz de olmak üzere tam teşekküllü bir şekilde faaliyet gösteriyor. İlerleyen dönemlerde buraya kesim hane ve soğuk hava deposu da ekleyerek artık canlı şekilde nasıl kaz üretiyorsak kesilmiş ve paketlenmiş halde de kaz üretimi içerisinde olmayı planlıyoruz.” dedi.

“Boş yumurtalar işlenip sanat eserine dönüşüyor”
Kaz yetiştirme merkezinde civciv çıkmayan boş yumurtaları da işleyerek süs eşyası olarak değerlendirdiklerini söyleyen Kaymakam Günlü, “Projemizin diğer noktası da kaz yumurtaları kuluçkaya girdikten sonra bir kısmında civciv çıkmayabilir. Biz bu boş yumurtaları da kaz yumurtalarının boyanması ve işlenmesi noktasında değerlendirerek onlardan da sanatsal bir ürün olarak istifade ediyoruz. Aynı zamanda derdimiz kaz markası ürünler çıkarmak. Şefaatli kazını öne çıkarmak ve bununla beraber şehrimizin ismini öne çıkarmak. Kaz markasına yaptığımız yatırımlarla birlikte hem hanımlarımızın kaz bebeklerini üretmesi, kaz yumurtalarının boyanması ve kaz yumurtalarının işlenmesi ile tesisimize giren ve atıl vaziyette bulunan hiçbir girdi olmuyor. Yumurtalar tesisimize giriyor, bir kısmı civciv halinde karşımıza çıkıyorlar bir kısmı da boyanmış ve işlenmiş hediyelik eşya olarak karışımıza çıkıyorlar. Böyle bir projenin içinde olmak hemşerilerimizle beraber bu işin üretimine katkı vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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