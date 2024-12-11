YPG, ABD'ye ait drone'u yanlışlıkla vurdu

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamaya göre YPG terör örgütü unsurları ABD'ye ait MQ-Reaper 9 tipi insansız hava aracını Türkiye'ye ait sanarak düşürdü.

Türkiye'ye ait insansız hava aracının kendileri için tehdit oluşturacağını düşünen örgüt mensupları tarafından ateş sonucu araç düştü. Özellikle Suriye Milli Ordusunun Münbiç ve Kobani yönündeki ilerlemeleriyle birlikte YPG unsurları alarm durumuna geçti.