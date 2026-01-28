'YPG çocuk nedeniyle rota değiştirdi' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye'de YPG'li teröristlere ait İHA'nın, çocuk nedeniyle rota değiştirdiği iddiasının dezenformasyon olduğunu bildirdi
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'de YPG'li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra insansız hava aracının rotasını değiştirdiği yönündeki paylaşımlar, dezenformasyon içermektedir. Söz konusu paylaşımlardaki görüntüler Suriye'de değil Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında kayda alınmıştır. Görüntülerin YPG'li teröristlerle ilişkilendirilmesi, terör unsurlarını masum göstermeye yönelik bir manipülasyon faaliyetidir."
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.