        YPG/SDG'den İHA saldırısı | Dış Haberler

        YPG/SDG'den İHA saldırısı: 7 sivil hayatını kaybetti

        Terör örgütü YPG/SDG'nin, ateşkese rağmen insansız hava aracı ile düzenlediği saldırı sonucu Haseke'de 7 sivil hayatını kaybetti. Suriye'de yaşanan çatışmaların ardından 4 günlük ateşkes ilan edilmişti.

        Giriş: 21.01.2026 - 00:31 Güncelleme: 21.01.2026 - 00:42
        YPG/SDG'den İHA saldırısı: 7 sivil hayatını kaybetti
        Terör örgütü YPG/SDG'nin, "hükümet ile varılan ateşkesi ihlal ederek" Suriye'nin Haseke kentinde bir at çiftliğine kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/SDG'li teröristler, Haseke kentinin Nehşva mahallesinde bir at çiftliğine kamiakaze İHA ile saldırı düzenledi.

        Saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

        Suriye'de 4 günlük ateşkes

        Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin 20 Ocak'ta Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

        Terör örgütü YPG/SDG’den yapılan açıklamada da "Ateşkese tam bağlıyız." ifadeleri kullanılmıştı.

        Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA’da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı aktarılmıştı.

        Haberde, Suriye Cumhurbaşkanlığının, terör örgütü YPG/SDG’nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerde bulunulması amacıyla örgüte 4 gün süre tanıdığı kaydedilmişti.

