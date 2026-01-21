Habertürk
        Haberler Dünya YPG/SDG'den saldırı: 7 Suriye askeri hayatını kaybetti | Dış Haberler

        YPG/SDG'den saldırı: 7 Suriye askeri hayatını kaybetti

        Terör örgütü YPG/SDG'nin Haseke'de terk ettiği bir mühimmat deposuna düzenlediği saldırıda 7 Suriye askerinin öldüğü, 20 askerin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 18:53 Güncelleme: 21.01.2026 - 18:58
        YPG/SDG'den saldırı: 7 Suriye askeri hayatını kaybetti
        Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Haseke'de terk ettiği bir mühimmat deposuna düzenlediği saldırıda 7 Suriye askerinin öldüğünü, 20 askerin yaralandığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında yer alan El-Yarubiye geçiş noktası yakınında terör örgütü YPG/SDG'nin el yapımı patlayıcı ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) yapımı için kullandığı bir deponun güvenlik güçlerince tespit edildiği belirtildi.

        Suriye güvenlik güçlerinin deponun etrafında güvenliği sağlamaya çalıştığı sırada YPG/SDG'nin saldırı düzenlediği kaydedildi.

        Açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmezken, 7 askerin öldüğü ve 20 askerin de yaralandığı aktarıldı.

        Öte yandan Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin, düzenlediği saldırılarla dün akşam Şam ile SDG/YPG arasında varılan ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

        El-Yarubiye'deki saldırıya da yer verilen açıklamada, "Bunu (ateşkesi ihlal eden saldırıları) tehlikeli bir tırmanış ve ateşkesin açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz. Bu durum, YPG/SDG'nin Suriyelileri ve Suriye ordusunu hedef almaya devam etme ve önceki tüm anlaşmaları hiçe sayma arzusunu göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

        YPG/SDG, ateşkese rağmen bugün Ayn el-Arab'ın güneyindeki Sırrin beldesine orduya ait bir araca kamikaze İHA ile saldırı düzenlemişti.

        Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

        Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

        YPG/SDG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

        Şam ile YPG/SDG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

