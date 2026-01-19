Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Dünya Ortadoğu YPG/SDG elebaşı Şahin, Şara’yla görüşeceklerini söyledi | Dış Haberler

        YPG/SDG elebaşı Şahin, Şara’yla görüşeceklerini söyledi

        Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, bugün Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı görüşeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 00:59 Güncelleme: 19.01.2026 - 00:59
        YPG/SDG elebaşı Şahin, Şara'yla görüşeceklerini söyledi
        Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Erbil merkezli Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamada, örgütün işgalindeki Deyrizor ve Rakka illerinden çekilmeyi kabul ettiklerini belirtti.

        AA'nın aktardığı habere göre, bugün Şam’da Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşeceklerin kaydeden Şahin, döndükten sonra detaylı bir açıklama yapacağını ifade etti. Şahin, anlaşmanın detaylarına değinmedi.

        ATEŞKES VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

        Cumhurbaşkanı Şara’nın taraflar arasında kabul edildiğini duyurduğu anlaşma, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

        #Suriye
        #YPG
        #SDG
