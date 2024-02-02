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        Haberler Gündem Politika YRP yarın ittifak kararını açıklayacak - Son dakika haberleri

        YRP yarın ittifak kararını açıklayacak

        Yeniden Refah Partisi, yarın ittifak kararını açıklayacak. Genel Merkez'de düzenlenecek toplantıda Genel Başkan Fatih Erbakan konuşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 12:57 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:57
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        YRP yarın ittifak kararını açıklayacak
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        Yeniden Refah Partisi, 3 Şubat Cumartesi günü yerel seçimler için ittifak kararını açıklayacak.

        YRP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan yerel seçimler öncesi partimizin ittifak kararını açıklayacak" denildi.

        AK PARTİ İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

        1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama, YRP’den geldi. Görüşme nedeniyle, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 2 Şubat Cuma günü yapmayı planladığı açıklama ise ertelenmişti.

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