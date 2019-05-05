31 Mart yerel seçimleri İstanbul’da çok çekişmeli geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre; CHP’li Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650, Binali Yıldırım 4 milyon 131 bin 731 oy aldı. İtiraz süreci başladı. İlçe seçim kurullarına olağan itiraz süreci 2 Nisan Salı günü saat 15.00’te başladı. İstanbul’da yeniden sayım işlemleri de işte tam da bugün başladı. AK Parti’nin itirazı üzerine ilk olarak; 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP’nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayım işleminin tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bu karara AK Parti itiraz edince; Yüksek Seçim Kurulu 2 Nisan’ı 3 Nisan’a bağlayan gece 24.00’da olağanüstü toplandı. YSK, İl Seçim Kurulu’nun tedbir kararını kaldırdı. Ve başlayan sayım işlemlerinin devam etmesi gerektiğine karar verdi. Bu karar YSK’nın İstanbul itirazlarına ilişkin ilk kararı olarak kayıtlara geçti. YSK’nın bu kararı sonrası ilçe seçim kurullarınca geçersiz oylarının sayımının yapıldığı ilçe sayısı hızla artamaya başladı. Bazı ilçeler de ise tüm oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.



TÜM İLÇELERDE SAYIM KARARI

4 Nisan saat 17.00 itibariyle il seçim kuruluna itiraz süreci başladı. AK Parti 39 ilçede oyların yeniden sayılması için 4 Nisan’da İl Seçim Kurulu’na başvurdu. İl Seçim Kurulu bu itirazı kısmen kabul etti. Tüm oyların yeniden sayılması talebi reddedilirken, uygulama birliği için geçersiz oyların sayımı talebini reddeden ilçe seçim kurulu kararları kaldırıldı. Bu karar sonrası İstanbul’un 39 ilçesinin 34’ünde geçersiz oyların, 5 ilçesinde ise tüm oyların yeniden sayımı kararı alınmış oldu. CHP bu karara itiraz etti.



MALTEPE’DE TÜM OYLARIN SAYIMI KARARLAŞTIRILDI

CHP’nin itirazı sayım işlemlerinin başlaması nedeniyle YSK tarafından yine 4 Nisan gecesi reddedildi. YSK İstanbul’da mazbata sürecini 17 gün uzatan Maltepe’de tüm oyların sayımına dair kararını da yine 4 Nisanı 5 Nisan’a başlayan gece aldı. .



YSK TÜM OYLARIN SAYIMI TALEBİNİ REDDETTİ

AK Parti 8 Nisan’da İstanbul’da tüm oylarının yeniden sayılmasına karar verilmesi için YSK’ya başvurdu. YSK, 9 Nisan’da bu talebinin reddine karar verdi. YSK AK Parti’nin sadece 21 ilçede 57 sandıkta oyların yeniden sayılmasına dair talebini kabul etti. Bu karar sonrası İstanbul’da haftalar sürecek yeni bir sayımının önüne geçilmiş oldu.



BÜYÜKÇEKMECE KARARI

AK Parti 9 Nisan’da Büyükçekmece’de seçimlerin yenilenmesine dair olağanüstü itirazlarını YSK’ya yaptı. 11 Nisan’da bu itirazı görüşen YSK, yine AK Parti’nin talebi üzerine bu görüşmenin ertelenmesine karar verdi. AK Parti’nin olası İstanbul itirazının beklenmesine karar verildi.



MALTEPE’DE SAYIM GERGİNLİĞİ

Tüm oyların sayımının devam ettiği Maltepe’de 12 Nisan’da ilçe seçim kurulları sandık kurulu sayısını 2’den 12’ye çıkardı. Bu karara AK Parti ve MHP’liler tepki gösterince sayım işlemi durduruldu. Bu tartışmalar iki gün daha devam etti.

YSK ARTIRMA KARARINI KALDIRDI AMA…

Tartışmalar devam ederken, YSK 14 Nisan Pazartesi günü toplandı. Ve Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nun sandık kurulu sayısının artırılmasına dair kararını kaldırdı. Gerekçede iki kurulun, kurul üyeleri olmadan toplanıp müştereken karar alamayacakları vurgulandı. Ancak YSK Seçim Kurulları ayrı ayrı üyeleri ile toplanıp sandık kurulu sayısını artırabileceğini de ifade etti.



İLÇE SEÇİM KURULLARINDA ŞAŞIRTAN KARAR

Ancak bu karara rağmen 7 üye ile toplanan ilçe seçim kurullarından, yeni sandık kurulu oluşturulmaması ve daha önce kurulan 10 sandık kurulunca yapılan 400 dolayında sandığın sayın işleminin iptaline karar verildi. Bu kararlar hakim olan ilçe seçim kurulu başkanlarının muhalefetine rağmen, AK Parti, MHP ve memur kurul üyelerinin oyuyla alındı. CHP bu kararı itiraz yoluyla YSK’ya taşıdı.



YSK SAYIMI GEÇERLİ SAYDI

YSK. 15 Nisan tarihli toplantısında CHP’nin Maltepe itirazını kısmen kabul etti. Yeni sandık kurulu oluşturulabileceğine ve daha önce daha önce kurulan 10 sandık kurulunca yapılan 400 dolayında sandığın sayım işleminin geçerli sayılmasına karar verildi. YSK’nın bu kararı sonrası toplanan Maltepe İlçe Seçim Kurulları 16 Nisan’da 2’şer yeni sandık kurulu kurarak, kalan sandıkların sayımına devam etti.



AK PARTİ OLAĞANÜSTÜ İTİRAZINI YAPTI

AK Parti İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine dair olağanüstü itirazını İl Birleştirme Tutanağı tanzim edilmeden YSK’ya yaptı. 44 sayfalık itiraz dilekçesi ile 3 valiz dolusu belge YSK binasına getirildi.



İMAMOĞLU 17 GÜN SONRA MAZBATASINI ALDI

Maltepe’de sayım işlemi 17 Nisan’da tamamlandı. Önce Maltepe İlçe Birleştirme tutanağı ardından da İstanbul İl Birleştirme Tutanağı tanzim edildi. Bu tutanağa göre, 13 bin 729 oy farkı ile rakibi Binali Yıldırım önünde yarışı bitirdiği tescil edilen CHP’li Ekrem İmamoğlu akşam saatlerinde mazbatasını alarak, resmen İBB başkanı oldu.



MHP DE İPTAL İSTEDİ

MHP 17 Nisan’da hem İstanbul genelinde hem de Maltepe ilçesinde seçimlerin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.



İLK GÖRÜŞME 22 NİSAN’DA YAPILDI

YSK, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine dair olağanüstü itirazları ilk olarak 22 Nisan Pazartesi toplantısında ele aldı. Bu toplantı öncesi AK Parti, süresinde yapmadığı gerekçesiyle başvurusunun usulden reddedilmemesi için ikinci bir başvuru dilekçesi verdi, YSK’ya. YSK, 5,5 saat süren toplantıda da herhangi bir karar alınmadı.



23 NİSAN’DA SÜRPRİZ ARA KARARLAR

YSK, 23 Nisan’da yaptığı ikinci görüşmede ise sürpriz ara kararlara imza attı. AK Parti’nin KHK’lıların oy kullanamayacağına dair itirazı kabul edilmedi. YSK, “KHK’lıların oy kullanma hakkı vardır” dedi. YSK AK Parti’nin toplamda 41 bin 132 seçmene denk gelen usulsüz seçmen iddiasının ise ilçe seçim kurullarınca araştırılmasına karar verdi.



MALTEPE KARARI

YSK 24 Nisan’da ise MHP’nin talebini görüştü. Kısıtlı seçmen iddiaların AK Parti’nin talebi ile benzer olması nedeniyle MHP’nin talebi üzerinden yeni bir araştırmaya gerek görülmedi. Ancak Maltepe’de sandık kurullarında kamu görevlisi bulunmayanların olduğu iddiasının araştırılması yönünde ara karar alındı. YSK aynı gün AK Parti’nin Büyükçekmece itirazını da karara bağladı. Büyükçekmece için İstanbul ara karanının sonucunun beklenmesi kararlaştırıldı.



ARAŞTIRILACAK SEÇMEN SAYISI 46 BİN 477 OLDU

YSK 26 Nisan’da yeni bir ara kararla; İstanbul’da araştırılacak kısıtlı seçmen sayısı 7 bin 623’e, toplam araştırılacak seçmen sayısını ise 46 bin 477’ye yükseltti. İlçe seçim kurulları araştırma sonuçlarını bu hafta boyunca YSK’ya gönderdi.



36 GÜN SONRA GÖZLER KARAR İÇİN YSK’DA

Artık gözler Yüksek Seçim Kurulu’nda. YSK İstanbul’da seçim düğümüne dair nihai kararını vermek üzere Pazartesi 14.30’da toplanacak.



YSK NE KARAR VEREBİLİR?

YSK’nın AK Parti ve MHP’nin itirazı kabul etmesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelecek. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmen 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Ret kararı verilmesi halinde ise Ekrem İmamoğlu’nun İBB Belediye Başkanlığı’na ilişkin tüm itiraz süreci sona ermiş olacak.