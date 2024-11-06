Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika YSK Başkanı Yener'den ABD Başkanlık Seçimlerine ilişkin açıklama | Dış Haberler

        YSK Başkanı Yener'den ABD Başkanlık Seçimlerine ilişkin açıklama

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ABD'de yapılan 2024 Başkanlık Seçimlerini gözlemlemek üzere bulunduğu Washington'da, seçimlerin rahat ve demokratik şekilde devam ettiğini söyleyerek, elektronik oylama sistemine ilişkin gözlemlerde bulunduklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 00:39 Güncelleme: 06.11.2024 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        YSK Başkanı Yener'den ABD'deki seçim sürecine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ABD Ulusal Seçim Destek Komisyonu'nun davetlisi olarak 3 Kasım'dan bu yana ABD'de olduklarını, 4 Kasım'da komisyonlar tarafından ABD'deki seçim sistemine ilişkin ayrıntılı bir sunum ve bilgilendirme gerçekleştirildiğini söyledi.

        AA'nın haberine göre; seçim noktalarını gezdiklerini aktaran Yener, "Şu ana kadar gayet rahat bir şekilde seçimlerin gerçekleştiğini görmekteyiz." dedi.

        Yener, gözlemde bulundukları okullarda görevlilerin kendilerine seçim sisteminin nasıl olduğunu, oy verme işlemlerinin hangi aşamalarda gerçekleştirildiğini ayrıntılı şekilde izah ettiklerini dile getirdi.

        YSK olarak ilk kez ABD seçimlerini kendisi ve YSK Üyesi Ali Ürker ile gözlemlediklerini belirten Yener, "Biz buradaki gözlemlerimizi Türkiye'ye döndükten sonra kurulumuzda değerlendirilip ABD'deki seçim sistemlerinin bizdeki seçim sistemine yansıması ne olur değerlendirmesinde bulunacağız." diye konuştu.

        REKLAM

        YSK DÜZENLİ OLARAK DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEKİ SEÇİM SİSTEMLERİNİ İNCELİYOR

        Yener, dünyanın değişik yerlerinde seçimleri gözlemlediklerini hatırlatarak, 2024'te Azerbaycan, Bosna Hersek, Maldivler, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Venezuela ve Rusya gibi ülkelerde seçim gözlemlerinde bulunulduğunu vurguladı.

        Kazakistan, Kolombiya, Güney Kore ve Polonya'da düzenlenen uluslararası sempozyumlara iştirak edildiğini aktaran Yener, buralardan edinilen tecrübelerin ve Türkiye'nin seçim sistemine benzer ve farklı yönlerin değerlendirilerek Türkiye'deki seçim sisteminin "daha ileri" bir noktaya taşınmasının çabası içinde olunduğuna işaret etti.

        Yener, özellikle ABD'de elektronik oylama sisteminin nasıl gerçekleştiğini bizzat yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını söyleyerek, ABD'de posta yoluyla da oy kullanıldığını aktardı.

        Bu yöntemlerin hepsinin değerlendirileceğini ve uyarlanabilecek yönlerinin değerlendirmesini Türkiye'de yapacaklarını ifade eden Yener, şu ana kadar ABD seçimlerinin rahat ve demokratik şekilde devam ettiğini bildirdi.

        YSK Başkanı Yener, sonuçların ABD'ye ve tüm dünyaya hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

        "Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir? Yerinde bizzat gözlemleyerek biz de dönüşte bunları değerlendirip buna göre bir çalışma içerisine gireceğiz ki daha önceden de YSK'nin bu konuda çalışmaları var. Buradan edindiğimiz izlenimlerle birlikte, elektronik seçim sistemiyle ilgili dünyanın değişik yerlerindeki sistemleri de inceleyip ona göre Türkiye koşullarına uygun olanın ne olduğunu değerlendireceğiz. Tabii son nokta, bu konuda yasal düzenleme gerektiren bir husus. Biz sadece kurum olarak buna ilişkin ön çalışmalarımızı yapacağız. Takdir nihayetinde parlamentonundur."

        ABD başkanlık seçimlerini izlemek için Washington'da bulunan gözlemci heyetinde, Türk YSK yetkililerinin yanı sıra Ukrayna, Hırvatistan, Kazakistan ve Özbekistan seçim kurulu temsilcileri de bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #YSK Başkanı Ahmet Yener
        #ABD Başkanlık seçimleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump oyunu kullandı
        Trump oyunu kullandı
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"