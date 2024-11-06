YSK Başkanı Yener'den ABD Başkanlık Seçimlerine ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ABD Ulusal Seçim Destek Komisyonu'nun davetlisi olarak 3 Kasım'dan bu yana ABD'de olduklarını, 4 Kasım'da komisyonlar tarafından ABD'deki seçim sistemine ilişkin ayrıntılı bir sunum ve bilgilendirme gerçekleştirildiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; seçim noktalarını gezdiklerini aktaran Yener, "Şu ana kadar gayet rahat bir şekilde seçimlerin gerçekleştiğini görmekteyiz." dedi.

Yener, gözlemde bulundukları okullarda görevlilerin kendilerine seçim sisteminin nasıl olduğunu, oy verme işlemlerinin hangi aşamalarda gerçekleştirildiğini ayrıntılı şekilde izah ettiklerini dile getirdi.

YSK olarak ilk kez ABD seçimlerini kendisi ve YSK Üyesi Ali Ürker ile gözlemlediklerini belirten Yener, "Biz buradaki gözlemlerimizi Türkiye'ye döndükten sonra kurulumuzda değerlendirilip ABD'deki seçim sistemlerinin bizdeki seçim sistemine yansıması ne olur değerlendirmesinde bulunacağız." diye konuştu. REKLAM YSK DÜZENLİ OLARAK DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEKİ SEÇİM SİSTEMLERİNİ İNCELİYOR Yener, dünyanın değişik yerlerinde seçimleri gözlemlediklerini hatırlatarak, 2024'te Azerbaycan, Bosna Hersek, Maldivler, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Venezuela ve Rusya gibi ülkelerde seçim gözlemlerinde bulunulduğunu vurguladı. Kazakistan, Kolombiya, Güney Kore ve Polonya'da düzenlenen uluslararası sempozyumlara iştirak edildiğini aktaran Yener, buralardan edinilen tecrübelerin ve Türkiye'nin seçim sistemine benzer ve farklı yönlerin değerlendirilerek Türkiye'deki seçim sisteminin "daha ileri" bir noktaya taşınmasının çabası içinde olunduğuna işaret etti.

Yener, özellikle ABD'de elektronik oylama sisteminin nasıl gerçekleştiğini bizzat yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını söyleyerek, ABD'de posta yoluyla da oy kullanıldığını aktardı. Bu yöntemlerin hepsinin değerlendirileceğini ve uyarlanabilecek yönlerinin değerlendirmesini Türkiye'de yapacaklarını ifade eden Yener, şu ana kadar ABD seçimlerinin rahat ve demokratik şekilde devam ettiğini bildirdi. YSK Başkanı Yener, sonuçların ABD'ye ve tüm dünyaya hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti: "Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir? Yerinde bizzat gözlemleyerek biz de dönüşte bunları değerlendirip buna göre bir çalışma içerisine gireceğiz ki daha önceden de YSK'nin bu konuda çalışmaları var. Buradan edindiğimiz izlenimlerle birlikte, elektronik seçim sistemiyle ilgili dünyanın değişik yerlerindeki sistemleri de inceleyip ona göre Türkiye koşullarına uygun olanın ne olduğunu değerlendireceğiz. Tabii son nokta, bu konuda yasal düzenleme gerektiren bir husus. Biz sadece kurum olarak buna ilişkin ön çalışmalarımızı yapacağız. Takdir nihayetinde parlamentonundur."