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İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından başlayan olağan itiraz süreci 17 gün sonra tamamlanabildi. Son olarak Maltepe’de yeniden sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından nihai seçim sonuç belgesi olan İl Birleştirme Tutanağı’nın tanzim edilmesinin ardından yarışı önde bitirdiği tescil edilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak, İBB Başkanlığı görevine resmen başladı. Ancak bir de olağanüstü itiraz süreci var...
İLK GÖRÜŞME PAZARTESİ
AK Parti ve MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na olağanüstü itirazlarını yapmıştı. YSK’nın, her iki partinin itirazı Pazartesi görüşmeye başlaması bekleniyor.
İDDİALARA İLİŞKİN BELGELER İNCELENİYOR
Peki bu süreçte neler yapılıyor? Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, AK Parti ve MHP’nin seçimin yenilenmesine dair dilekçeleri ile sundukları belgeler sisteme kaydediliyor. Ayrıca partilerin iddialarına ilişkin bir ön inceleme işlemi gerçekleştiriliyor. AK Parti YSK başvurusunda üç valiz dolusu belge ibraz etmişti. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından kayıt işlemlerinin hızlanması için Kurul’a bu belgelerin dijitallerini de teslim ettiği öğrenildi.
İLK GÖRÜŞMEDE KARAR CIKMAYABİLİR
İşte tüm bu işlemlerin tamamlanma aşamasında olduğu, pazartesi günü YSK’nın söz konusu başvuruları gündeme alacağı ifade edildi. Ancak ilk görüşmede karar çıkma olasılığının da düşük olduğu da belirtiliyor.Kurul’da öne sürülen iddiaların tek tek “somut verilere dayanıp dayanmadığına dair” müzakere edileceği, bunun da uzun bir zaman alabileceği belirtiliyor.
AK PARTİ TEMSİLCİSİ SUNUM YAPACAK
İlk görüşmede AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’in partisinin seçim yenileme talebine ilişkin gerekçelerine dair uzun bir sunum yapacağı da dile getiriliyor. Öte yandan, YSK’nın AK Parti'nin İstanbul ve Büyükçekmece başvuruları ile MHP'nin İstanbul ve Maltepe başvurularını birlikte görüşüp karara bağlaması bekleniyor.
NE KARAR VERİLEBİLİR?
YSK, İstanbul başvurularına ilişkin iki karar verebilir. AK Parti ve MHP’nin itirazı kabul edilebilir ya da reddedilebilir. Kurul’un itirazların kabulüne karar vermesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelir. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmenin 2 Haziran’da yeniden sandık başına gideceği anlamına gelecek. Ret kararı verilmesi halinde ise İstanbul İl Seçim Kurulu’nca tanzim edilen İl Birleştirme Tutanağı sonucu kesin seçim sonucu olacak.
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