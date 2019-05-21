YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 'gerekçeli karar' mesaisi devam ediyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, karşı oy kullanan muhalif üyeler gerekçeli kararda daha önce tartışılmayan bazı hususların yer aldığını belirterek muhalefet şerhlerini güncellemek istediklerini ifade etmişlerdi. Ek süre talep eden 4 üyenin muhalefet şerhlerini güncelleyerek, gerekçeli kararın tamamlanması ve yarın açıklanması bekleniyor.

YSK'nın İstanbul seçimine ilişkin 6 Mayıs'ta yayımladığı ara kararında, bazı sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulduğu ve bu durumun seçimin sonucuna etki ettiği bildirilmişti.





