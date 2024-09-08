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        Yük treni arıza yaptı

        Tokat'ta saat 00.30 sıralarında Samsun- Sivas seferini yapmakta olan yük treni arızalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 02:02 Güncelleme: 08.09.2024 - 02:02
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        Yük treni arıza yaptı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan hemzemin geçitte yük treninin arıza yaptı. Bölgede araç trafiği 1 saat boyunca kapandı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Tokat'ın Zile- Turhal ilçesi karayolu Ede yokuşu hemzemin geçidinde meydana geldi. Samsun- Sivas seferini yapmakta olan yük treni, teknik arıza nedeniyle hemzemin geçitte kaldı.

        Zile- Turhal karayolunda bulunan hemzemin geçit trafiği tamamen durdurdu. Yaklaşık 1 saat boyunca karayolu trafiğe kapalı kaldı. Arıza yapan trenin 10 kilometre ileride bulunan Zile ilçesindeki Lojistik Şefliği istasyonuna çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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