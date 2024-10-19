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        Haberler Spor Basketbol STBL Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Fibabanka: 72-86 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Fibabanka: 72-86 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında konuk olduğu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 86-72 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 18:11 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:11
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 86-72 yendi.

        Salon: Pamukkale Üniversitesi

        Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 3, Cooper 7, Tyler Cook 26, Bleijenbergh 7, McLemore 19, Arca Tüloğlu 2, Shittu, Lomazs 8, Ayberk Olmaz,

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Needham 11, Berk Uğurlu 11, Sleva 20, Terry 13, Allman 8, Yiğit Arslan, Morgan 8, Kerem Konan, Martin 6,

        1. Periyot: 15-12

        Devre: 31-34

        3. Periyot: 48-58

        Beş faulle oyundan çıkan: 35.72 Terry (Beşiktaş Fibabanka)

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