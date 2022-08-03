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Yüksek Güç filminin konusu nedir, oyuncular kimler? Yüksek Güç filmi nerede çekildi?

Bu akşam Star TV ekranlarında Yüksek Güç filmi izleyicileri ile buluşacak. Bilim kurgu, aksiyon ve gerilim türündeki film, beğenilen yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Yüksek Güç filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte Yüksek Güç filmi ilgili detaylar...

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  • Yüksek Güç filminin konusu nedir, oyuncular kimler, nerede çekildi ve IMDB puanı kaç?

    Yönetmen koltuğunda Matthew Charles Santoro'nun üstlendiği Yüksek Güç filmi bu gece saat 23.00'de ekranlarda olacak.  Film, sinemaseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki,Yüksek Güç filminin konusu nedir, oyuncular kimler, nerede çekildi? İşte film ile ilgili detaylar...
  • Yüksek Güç filminin konusu nedir, oyuncular kimler, nerede çekildi ve IMDB puanı kaç?

    YÜKSEK GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    Dünya risk altında ve onu kurtarmak bir adama kaldı. Çılgın bir bilim adamı, dünyayı kurtaracak birini bulmak için dünya nüfusunun DNA'sını incelemek zorundadır. İhtiyaç duyulan kahraman, öfke sorunu olan Joe adında eski bir alkolik.

    Joe kendini çılgın bilim adamının elinde buluyor. Bilim adamının Joe üzerinde yaptığı deneysel çalışma, onu dünyayı kurtarabilecek ya da yok edebilecek bir tür elektromanyetik güçle donatıyor.
  • Yüksek Güç filminin konusu nedir, oyuncular kimler, nerede çekildi ve IMDB puanı kaç?

    YÜKSEK GÜÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    *Ron Eldard Joe Steadman

    *Jordan Hinson Zoe Steadman

    *Austin Stowell Michael

    *Jade Tailor Heather Steadman

    *Winston James Francis Tele

    *Marielle Jaffeas Rhea Steadman

    *Tom Wright, Talk Show Sunucusu Tom Davis

    *Mei Melançon , Bayan Sabi

    *Laura Margolis Rebecca

    *Richard Portnow Charles Margrey

    YÜKSEK GÜÇ FİLMİ IMDB PUANI KAÇTIR?

    Filmin IMDb puanı 4.7 olarak karşımıza çıkıyor.

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