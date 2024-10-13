Genel sağlık durumunuzun yüksek kolesterole etkileri nelerdir?

- Böbrek hastalığı: Böbrekleriniz iyi çalışmadığında, vücudunuzun kolesterolü işleme şekli de değişir ve bu da yüksek kolesterole yol açabilir

- Karaciğer hastalığı: Karaciğerin önemli bir görevi hem kolesterol üretmek hem de onu vücuttan temizlemektir, ancak karaciğer iyi çalışmıyorsa bunu yapmakta zorlanır ve yüksek kolesterol riskinizi artırır