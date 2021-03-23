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Yüksek riskli iller hangileridir? Yüksek riskli illerdeki yasaklar nelerdir?

Yüksek riskli iller hangileri? Sorusu normalleşme sürecine girmemiz ile birlikte merak konusu oldu. Haftalık vaka sayısına göre iller renklerine göre ayrıldı ve kısıtlamalar belirlendi. Peki, Yüksek riskli illerdeki yasaklar nelerdir?

Yüksek riskli iller hangileridir? Yüksek riskli illerdeki yasaklar nelerdir?

Yüksek riskli illerdeki yasaklar nelerdir? Sorusu Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık vaka sayısına göre turuncu renkte bulunan yüksek riskli olan illerde yaşayanlar tarafından merak konusu oldu. Bakanlık illere göre düşük, orta ve yüksek riskli illeri tablosunu yayınladı. İşte düşük, orta ve yüksek riskli iller

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

YÜKSEK RİSKLİ İLLERDEKİ YASAKLAR NELERDİR?

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı pazar günü bütün gün boyunca devam ediyor ve pazartesi saat 05.00'te sona eriyor.
Nikah salonları yüksek ve çok yüksek riskli illerde 50 kişiye kadar 1 saat serbest.
Yüksek riskli illerde, kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasite ile saat 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor

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