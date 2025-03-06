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        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:25 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:25
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        YÖKDİL sonuçları açıklandı
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        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat 2025'te gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

        Ayrıca sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

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