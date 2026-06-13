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        Haberler Yaşam Yüksekova semalarında nadir görülen doğa olayı

        Yüksekova semalarında nadir görülen doğa olayı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde beliren ve nadir görülen merceksi (lenticular) bulutlar, seyrine güzel manzaralar oluşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        UFO'ya benzetilen doğa olayı

        Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde açık ve nemsiz olan gökyüzünde, aniden ortaya çıkan merceksi bulutlar zinciri vatandaşların ilgisini çekti.

        Çevrede başka hiçbir bulut kümesinin bulunmadığı berrak gökyüzünde, adeta birer sanat eseri gibi asılı kalan bulutlar, rüzgarın etkisiyle dakikalar içinde farklı boyut ve desenlere büründü.

        Halk arasında 'UFO bulutu' olarak da anılan ve meteorolojide ender rastlanan bu doğa olayı, ilçenin farklı noktalarından net bir şekilde gözlemlendi.

        Kimi zaman üst üste binmiş devasa tabakaları, kimi zaman ise kusursuz halkaları andıran bulutlar, Yüksekova semalarında görsel bir şölen sundu.

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