Yüksel Yıldırım: Pis ellerinizi Samsunspor'un üzerinden çekin

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde kendileriyle ilgili yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Yıldırım, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsunspor Başkanı ve takımı olarak artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz, üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık. Samsunspor'un Samsunspor'dan başka gerçek dostu yok. Biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım, başka hiçbir kulüp ya da takımın artık kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiçbir kulüp veya takım ilgilendirmiyor. Bizim aklımızda, beynimizde ve kalbimizde sadece tek bir şey var, Samsunspor ve Avrupa'ya gitmek" diye konuştu.